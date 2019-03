Domenico Lanzo (NetCom Group) intervistato dalla rivista ufficiale di ITALO

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' stata pubblicata nell'edizione del mese di marzo del magazine di “Italo”, l'intervista fatta al presidente e Ceo di NetCom Group, Domenico Lanzo. Riportiamo il testo qui di seguito. Spesso in Italia nel parlare della fuga di cervelli il riferimento è soprattutto al Meridione che, anno dopo anno, registra il grande esodo di giovani studenti, laureati e talenti che lasciano le proprie città di origine per emigrare all’estero o verso il Nord del Paese. A Napoli è stato creato un antidoto antiesodo che si chiama NetCom Group. Per frenare la fuga di tanti giovani laureati verso l’estero, NetCom ha stretto sinergie e siglato numerosi accordi con molte università italiane e centri di ricerca ed inoltre avviato NetCom Gym, una work experience rivolta a laureandi e laureati, a quei giovani talenti che si apprestano a concludere il proprio percorso universitario e desiderano sviluppare una tesi sperimentale in azienda. NetCom Group, fondata nel 2006, oggi è già annoverata tra i colossi europei sia per solidità che dinamicità nella consulenza ingegneristica. Risultato raggiunto grazie soprattutto ad un efficiente team di ingegneri che ha concepito idee brillanti ed allo stesso tempo innovative in vari settori a partire dall’automotive per passare alle telecomunicazioni, ai trasporti ed ai sistemi avionici di difesa. NetCom Group è leader incontrastata nel testing automation e validazione di software e modelli utili in più soluzioni “chiavi in mano”. L’azienda ha quartier generale a Napoli, ma presente con varie sedi in Italia e clienti tra i più importanti player mondiali quali Ferrari e Lamborghini, il Gruppo Fca, ma anche Nokia e Siemens, Sky Italia e Vodafone, H3G, Huawei, Cisco System, Lottomatica, Luxottica, Banca Intesa, Banco Bpm. NetCom ha anche avviato una serie di acquisizioni strategiche di altre aziende, a partire da quella del settore hi-tech di Core Informatica, società piemontese ad alta specializzazione nel supporto tecnico alle infrastrutture. Insomma è una realtà in forte crescita ed espansione, oggi con circa 700 dipendenti dislocati nelle sedi italiane di Napoli, Roma, Torino, Modena e Milano. A guidare il gruppo è Domenico Lanzo, laureato in fisica, presidente ed amministratore, un innovatore ed anche un grande motivatore, con una professionalità da anni mirata ad aumentare lo sviluppo delle imprese Made in Italy e la gestione delle risorse umane. «Per noi è importante – spiega Lanzo - che le persone lavorino in serenità e che mettano piede in ufficio con il sorriso sulle labbra. In questo gruppo il capitale umano è fondamentale insieme a tre qualità in particolare: lealtà, collaborazione e condivisione». Oggi, l’azienda campana che è riuscita a sfatare i luoghi comuni di un Sud Italia incapace di creare opportunità, sviluppo e ricerca d’avanguardia, ha gli occhi puntati verso il futuro. «Vorremmo crescere su mercati complementari acquisendo ulteriori partecipazioni in aziende che vorranno adottare i nostri valori ed il nostro stile. Siamo oramai proiettati all’internazionalizzazione di NetCom Group». - (PRIMAPRESS)