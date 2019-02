Di Maio lunedì torna da vicepremier nel suo ex liceo: al via le strumentalizzazioni politiche e le fake news

La recente presentazione del nuovo indirizzo biomedico del Liceo "Imbriani" di Pomigliano d'Arco

(PRIMAPRESS) - POMIGLIANO D'ARCO, Napoli - Quando sei alla frutta e non sai come farti ascoltare e cercare di riconquistare qualche posizione devi sfruttare ogni occasione. E quindi quale migliore opportunità quella della visita dell’”odiato” compaesano, vicepremier e addirittura ministro del lavoro e dello sviluppo economico nel suo ex liceo? Prendi una brava ragazza, magari già politicizzata, le dici che questo è il momento buono per accendere i riflettori ed attaccare su larga scala per essere finalmente ascoltati da una platea più vasta che quella dei pochi proseliti di sempre e magari di scalare qualche posto in seno al partito. Ma manca ancora qualche ingrediente. C’è bisogno che qualche professionista della penna bic, o che si creda tale, faccia poi il resto amplificando notizie che si fondano su illazioni e non sui i fatti. Poi si postano gli articoli con titoli fasulli e – ancora peggio – notizie e virgolettati inventati, e si crea il caso calpestando un’intera scuola, a partire dalla maggioranza degli studenti fino ad arrivare a docenti, dirigenti e genitori. Ma ogni tanto, pur non dovendo per forza di cose tifare per questo o per l’altro, sarebbe opportuno ripristinare la realtà dei fatti e giocare, se qualcuno ci riesce, a carte scoperte. La visita di domani di Luigi Di Maio nella sua ex scuola, quella in cui è stato anche rappresentante degli studenti e per cui allora si era battuto insieme ad altri per toglierla dalla fatiscenza dell’edificio di via Savona per portarla in una struttura costruita appositamente, non c’entra nulla con la politica. Solo con gli affetti e la riconoscenza. Ma si sa in politica in Italia ormai vige il principio dell’attacco, dell’odio, delle accuse e delle fake news. Un problema che investe non solo un partito, ma tutti, nessuno escluso. Lo spirito della manifestazione di domani al Vittorio Imbriani è quella di riportare per la prima volta in questa scuola uno dei suoi ex alunni più illustri, fargli incontrare gli studenti, i suoi ex compagni, qualche suo vecchio insegnante per dare ancora maggiore lustro ad un istituto che nei decenni ha sfornato magistrati, avvocati, giornalisti, attori, medici, molti dei quali noti anche a livello nazionale. E non a caso anche quest'anno il liceo classico e scientifico "Imbriani" di Pomigliano ha registrato il record delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Questo vuol dire fare politica usando la scuola? Non mi sembra proprio. Chi viene non è solo il leader di un movimento politico ma è soprattutto un rappresentante delle istituzioni, un ministro. E non mi sembra che fino ad oggi all’Imbriani di Pomigliano d’Arco abbia mai fatto ingresso un ministro della Repubblica, al massimo qualche senatore. Almeno al momento non ne ho alcun ricordo. Mentre rammento benissimo che una delle prerogative di questa scuola, che ho vissuto in prima persona, prima da rappresentante degli studenti e poi da rappresentante dei genitori, è sempre stata la libertà di pensiero ed espressione, anche delle opinioni meno condivisibili, ma sempre legittime in quanto tali. Proprio oggi il presidente dell’associazione degli ex alunni del liceo Imbriani, Nicola Pignatiello ricorda sul profilo social: «Al solo fine di chiarire il concetto di tolleranza e pluralismo del Liceo Vittorio Imbriani è appena il caso di considerare che giovedì 31 gennaio c’è stato l’intervento di Sandro Ruotolo di chiaro orientamento politico, senza che fosse intervenuta alcuna polemica nè restrizione da parte della Dirigenza dell’Istituto e che giovedì 7 febbraio interverrà nel Liceo il professor Giovanni Russo consigliere comunale del PD nonché ex alunno del Liceo Imbriani. Se a ciò si aggiunge che periodicamente intervengono alle manifestazioni del nostro Liceo gli assessori del Comune di Pomigliano d’Arco…». Ed ecco invece cosa pensano tre su quattro rappresentanti d'istituto degli studenti in una lettera che hanno sottoscritto poche ore fa: «In qualità di rappresentanti di istituto e nel vero senso della parola di rappresentanti di tutti gli studenti, di qualunque schieramento - scrivono Pasquale D'Ascia, Chiara Capasso e Paolo Romano - ci sentiamo in dovere di chiarire la nostra posizione. Ragazzi il Ministro, a dispetto della complessa situazione, si è dimostrato attento alle nostre richieste e ci vuole incontrare per ascoltare la nostra voce. Vogliamo sprecare questa occasione in becere contestazioni aggressive? Noi siamo meglio di così. Di Maio, come riferito dalla sua portavoce sia a noi sia al preside, ACCETTERÁ OGNI TIPO DI DOMANDA. Il preside ci aveva invitato a redigere un documento dove in maniera democratica tutti noi studenti potevamo esporre le nostre perplessità . Ribadendo che in maniera corretta e rispettosa verso l’ospite era possibile fare qualsiasi tipo di domanda. Dinanzi Luigi Di Maio portiamo avanti le idee e la maturità, incontrandolo anche prima dell'evento che si terrà a scuola». Credete a loro, non a chi scrive. Dunque in questa scuola vige una regola non scritta che qualcuno (ipotizzo qualche politico di Pomigliano) con le proprie strumentalizzazioni sta cercando di seppellire. E mi dispiace che qualche studente venga usato da quelli che si considerano “adulti” per diffondere menzogne e calunnie che vorrebbero colpire Di Maio ed il suo movimento, ma che hanno invece come unico effetto quello di creare inutile discredito su un’intera platea scolastica e sul suo dirigente. Ma veniamo ai fatti, perché quelli sono gli unici a contare, non le chiacchiere. Più testimoni oculari all’incontro tra il dirigente dell’Imbriani ed i quattro rappresentanti degli studenti (tre dei quali non sembrano allineati con la loro collega) raccontano che il dirigente scolastico non ha mai minacciato nessuno, né detto ad alcuno degli studenti non dovete parlare o fare domande, ma preoccupato da alcuni post sui social di alcuni alunni ed anche persone esterne alla scuola (ma guarda un po’!), che paventavano l’organizzazione non si sa di quali proteste nel corso della manifestazione di lunedì, si è raccomandato che il comportamento mantenuto da tutti non oltrepassasse i limiti della normale dialettica e della civiltà. E che qualsiasi manifestazione di protesta poteva avvenire, ovviamente, solo all’esterno della scuola. Cosa c’è di scandaloso e dittatoriale in tutto ciò non si capisce. Le regole, queste sconosciute, bisogna rispettarle sempre, oppure no? Ovviamente a qualcuno fa comodo travisare le parole di un preside se serve allo scopo di scatenare una polemica che sicuramente, visto il personaggio coinvolto, avrà una risonanza nazionale e illuminerà qualcuno di luce riflessa. Inoltre pare che per motivi di spazio non siano stati invitati alla manifestazione tutti e 1200 studenti ma che però saranno presenti i rappresentanti di ciascuna classe, i ragazzi premiati per l’eccellenza, ed anche i rappresentanti d’istituto della componente studentesca, nonché docenti e genitori. E «a nessuno – parole del preside Toscano - verrà vietato di parlare o porre domande, come è sempre stato nello spirito e nella filosofia di questo glorioso liceo». Peraltro oltre che giornalista e rappresentante d’istituto per la componente dei genitori, chi scrive è guarda caso anche l’autore di ben due biografie indipendenti su Di Maio (magari per qualcuno che non le ha lette anche agiografiche, ma va bene così) . Quindi a prescindere del giudizio positivo o negativo che si può dare all’operato dell’attuale vicepremier, i fatti (sconosciuti per alcuni colleghi) dicono che Luigi Di Maio anche quando è stato contestato duramente non si è mai sottratto a domande o al dialogo con chicchessia. Figurarsi nel suo ex liceo. E mi sembra inoltre che domani gli studenti abbiano preparato un documento da consegnare a Di Maio e spero vivamente che non facciano scena muta e che gli pongano anche quesiti scomodi o eventuali richieste. Se lo conosco un tantino, sicuramente non si sottrarrà. Per quanto riguarda poi le rivendicazioni poste da una dei quattro rappresentanti degli studenti ho anche letto tra le altre cose che si chiede una struttura scolastica più consona in sostituzione di quella del Parco Rea dove ci sono molte classi del biennio. Spero, anche per indirizzare nel modo migliore le sue legittime richieste, che non le sfugga che il governo su questo ci azzecca come la marmellata nella pasta e fagioli. Mi sembra che una volta era la provincia e oggi si chiama città metropolitana, l’Ente responsabile delle strutture scolastiche e che nonostante i proclami di finanziamenti e di grandi operazioni per le scuole, finora sia difficile farla intervenire anche solo per riparare la caldaia dell’istituto scolastico (sono testimone diretto). Sono d’accordo su un solo punto con chi ha montato ad arte questo inutile polverone: lasciate che la politica quella partitica resti fuori dalle aule.



* giornalista e rappresentante d'istituto genitori del Liceo Classico e Scientifico "Vittorio Imbriani" di Pomigliano d'Arco - (PRIMAPRESS)