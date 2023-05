Ciro Giorgio a Las Vegas per la 43a edizione del San Gennaro Feast

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - L’attore e cantante Ciro Giorgio (nella foto con Anthony e Vincenzo Palmisano) è ancora una volta il protagonista di un'avvincente tournée negli Stati Uniti d'America. Volato nuovamente verso il Nevada, in questi giorni sta portando le sue canzoni e l'inseparabile maschera di Pulcinella nella 43a edizione della popolarissima “San Gennaro Feast” (Food & Music Festival) organizzata da Anthony Palmisano a Las Vegas. Considerato come un ambasciatore della cultura artistica italiana nel mondo, Ciro Giorgio tra un brano musicale ed una gag sta, anche per quest'anno, proiettando oltreoceano, alla sua maniera, il vero spirito del popolo napoletano e con esso, vista l'occasione, tutta l'anima del tifoso del Napoli per la terza volta Campione d'italia. Perennemente in viaggio, Giorgio, quindi, non si concede un attimo di sosta tant'è che dopo la nuova avventura nella terra dei mitici Casino, con l'organizzatore Mr Palmisano e con il figlio di quest'ultimo Vincenzo ( insieme nella foto), prossimamente a Napoli in visita alla deputazione di San Gennaro, continuerà nel suo itinerario artistico fino a raggiungere il New Jersey. E sarà proprio nel famoso stato nordorientale degli Stati Uniti che Ciro Giorgio, nel popolare locale “III Amici” (1700 W Elizabeth Ave, Linden) intratterrà il pubblico con il suo apprezzato e applaudito show insieme al cantante Joe De Gennaro. Ancora, prima di rientrare a Napoli, Ciro farà anche tappa nel noto ritrovo “Marcello” dove sarà il protagonista di un atteso spettacolo tutto imperniato sui grandi successi italiani e napoletani. - (PRIMAPRESS)