Celebrano battesimo nel Napoletano: denunciato prete, padrino e genitori

(PRIMAPRESS) - SAN GENNARO VESUVIANO, Napoli - I carabinieri della stazione di san gennaro vesuviano sono andati in una chiesa della zona e hanno trovato il parroco che – nonostante il divieto imposto dal governo per evitare il contagio – stava celebrando il battesimo di un bambino. I militari hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità il prete, il padrino del bimbo, il fotografo e la coppia di genitori.



I carabinieri forestali della stazione di Casamicciola hanno denunciato un 71enne di Ischia, trovato lungo la spiaggia dei Maronti a prendere il sole. Sul modulo di autocertificazione ha dichiarato di essere fuori casa per esigenze lavorative e di essere impiegato in una ditta che per bar e ristoranti ripara i distributori automatici di snack.



Quando i militari gli hanno chiesto perché mai fosse in spiaggia a prendere il sole l’uomo si è giustificato dicendo di aver trovato il bar dove avrebbe dovuto lavorare chiuso e di aver approfittato della bella giornata per godersi la spiaggia deserta.



Per il 71enne una denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e false dichiarazioni. - (PRIMAPRESS)