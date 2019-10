Castelcisterna (Na): omicidio-suicidio in casa, un uomo ed una donna trovati morti

(PRIMAPRESS) - CASTELLO DI CISTERNA, Napoli - Per ora non si hanno molti dettagli se non che i due trovati morti in una villettra, una traversa di via Passariello a Castello di Cisterna (Na), un uomo ed una donna sono stati rinvenuti cadavere poche ore fa dai carabinieri. Si tratta di un uomo di nazionalità italiana (le sue iniziali Nunzio F.) e la compagna ucraina (Nina S.), entrambi di 56 anni. Dai primi riscontri sembra che si sia trattato di omicidio-suicidio e che i due non davano segni di vita da lunedì scorso. Sul posto i carabinieri ed il magistrato di turno. - (PRIMAPRESS)