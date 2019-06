Caso Palamara: Il Procuratore generale della Cassazione chiede la sospensione e lo stipendio del magistrato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio ha chiesto la sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio di Luca Palamara, l'ex presidente dell' Anm indagato a Perugia per corruzione nell'inchiesta sulle nomine per le procure. La sezione disciplinare del CSM si pronuncerà sulla richiesta il 2 luglio prossimo. Il provvedimento che è stato chiesto il 12 giugno scorso, ha carattere cautelare in attesa che si celebri il processo disciplinare. - (PRIMAPRESS)