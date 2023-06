Carriera e Opportunità al Career Day a Farmacia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II organizza il Career Day, tappa del Federico II Job Fair che si terrà il prossimo mercoledì 7 giugno. L'evento è in programma presso il Corpo D della sede principale del Dipartimento di Farmacia in via Domenico Montesano, 49, a Napoli, dalle ore 9:00 alle 17:00. Il Career Day a Farmacia è organizzato in collaborazione con il servizio di Orientamento e Placement dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e con il contributo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli. L'evento offrirà a studenti, laureandi, neolaureati e laureati la straordinaria opportunità di entrare in contatto diretto con i Team di Talent Acquisition delle aziende partecipanti. Sarà dunque un'occasione per scoprire le possibilità di carriera nel settore farmaceutico e conoscere le diverse aziende presenti nel mercato. I partecipanti potranno accedere a un'area espositiva, un'area dedicata ai colloqui individuali e un'area food per un'esperienza completa. In particolare, l'area espositiva sarà accessibile liberamente ai laureandi e ai laureati del settore e consentirà di entrare in contatto con le aziende e i referenti del Dipartimento di Farmacia per conoscere l'offerta formativa relativa ai Corsi di Laurea Magistrale e Post-Laurea, come Dottorati di Ricerca, Scuole di Specializzazione e Master. Saranno inoltre presenti 21 aziende partecipanti che rappresentano importanti realtà nel settore farmaceutico, che selezioneranno i profili più adatti per svolgere colloqui individuali in presenza previsti durante l'evento: Alsa Lab, AstraZeneca, BSP Pharmaceuticals, CLINPHARMA, Coca-Cola, Dompé, Farmanatura, Lafarmacia, M.A.R.eA. Scarl, Moderna, Natura, Neilos srl, Novartis, Pharma Biomateck, Pharmaceutical Development and Services, PharmaFood Manufactoring Italia, Pierrel, SIALAB, STEVANATO Group, SVAS Biosana e TDC Technology Dedicated to Care. A differenza dell'area espositiva, per i colloqui è necessario candidarsi (entro il 5 giugno) a incontrare le aziende registrandosi alla piattaforma Placement di Ateneo al seguente link: https://www.orientamento.unina.it/career-day-farmacia-7giugno2023/ . Le aziende coinvolte sono una parte di quelle con le quali il Dipartimento collabora per progetti di ricerca e di progettazione e sviluppo di farmaci, prodotti per la salute e il benessere. Molte aziende lavorano con il Dipartimento per l'utilizzo dei servizi offerti alle aziende dai Laboratori di Eccellenza. La new entry nella rete è Coca-Cola, la bevanda più famosa al mondo ideata proprio da un farmacista. - (PRIMAPRESS)