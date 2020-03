Carceri in rivolta a Salerno, Frosinone, Modena e Napoli per la paura del coronavirus

(PRIMAPRESS) - SALERNO - E’ iniziata dal capoluogo campano la rivolta nel carcere per protestare contro la scarsa prevenzione ed attenzione alla possibile di diffusione di coronavirus. A distanza di qualche ora anche le strutture restrittive di Modena, Frosinone e Poggioreale a Napoli, sono esplose in una protesta. Un centinaio di detenuti nell’ora d’aria sono saliti sulle mura di cinta ed altri hanno occupato dei padiglioni. Le guardie carcerarie hanno dovuto chiedere il supporto di agenti di polizia per riportare la calma. Intanto il problema è ora come un sasso lanciato nell’acqua e l’Unità di Crisi del Governo dovrà trovare una soluzione su una eventualità possibile di focolaio all’interno delle carceri. - (PRIMAPRESS)