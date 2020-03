Caivano: evade dai domiciliari perché stufo della convivenza con la madre. 19enne arrestato dai Carabinieri

(PRIMAPRESS) - CAIVANO - Senza alcuna autorizzazione lascia l’abitazione nella quale stava scontando i domiciliari e raggiunge la tenenza dei carabinieri di Caivano. Chiede di essere arrestato e portato in carcere perché in continuo conflitto con la madre convivente. Arrestato dai militari per evasione, G.E. – un 19enne del Rione Iacp già noto alle ffoo – è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio. - (PRIMAPRESS)