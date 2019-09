Avellino: vasto incendio nella zona industriale dove ha preso fuoco la fabbrica Igs che produce contenitori di plastica

(PRIMAPRESS) - AVELLINO - Una grande nube densa e nera avvolge tutta l’area intorno alla zona industriale di Avellino dopo che intorno alle 13,40 è scoppiato un vasto incendio nel piazzale della Igs che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Non ci sono notizie di feriti o intossicati. Sul posto anche i tecnici dell’Arpac per valutare le sostanze tossiche rilasciate nell’aria e nell’ambiente circostante. - (PRIMAPRESS)