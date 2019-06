Avellino: quattro insegnanti accusati di maltrattamento in un asilo di Solofra

(PRIMAPRESS) - AVELLINO - Arrestati dai Carabinieri di Avellino 4 insegnanti di età compresa tra i 46 ed i 66 anni, residenti nelle province di Avellino e Salerno. Sono accusati di ripetuti maltrattamenti nei confronti dei loro alunni. Per uno di loro c’è anche l’accusa di violenza sessuale. Gli abusi sarebbero avvenuti in una scuola dell’infanzia. Ad emettere le misure coercitive il gip del Tribunale di Avellino su richiesta della locale Procura della Repubblica. I reati sarebbero stati compiuti dagli insegnanti in un istituto di Solofra. - (PRIMAPRESS)