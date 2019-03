Avellino: i giovani imprenditori a lezione di Mentoring, Mental Coaching Efficace e Team Building

Maria Grazia Villano

(PRIMAPRESS) - AVELLINO - I Giovani Imprenditori di Avellino insieme a Ricerche e Studi srl organizzano per giovedì 28 marzo in Confindustria Avellino dalle 9.00 alle 13.00 una sessione intensiva di formazione su i temi del Mentoring, Mental Coaching Efficace e del Team Building. La sessione formativa gratuita, sarà realizzata in collaborazione con la società “AV Communication srl” e si occuperà di trasferire ai partecipanti gli strumenti utili ad identificare e sviluppare il proprio stile di leadership e a gestire al meglio il proprio team di lavoro. I due relatori Vincenzo Dago e Francesco Rodia accompagneranno gli iscritti al seminario attraverso un percorso formativo nel quale saranno trattati i temi della leadership: la capacità di influenzare in modo positivo i propri collaboratori , di condurli in modo chiaro e deciso al raggiungimento dei risultati e la costruzione della squadra che con opportune strategie si trasforma in un team vincente. La partecipazione al corso è gratuita e per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la segreteria del Gruppo Giovani (0825/785513). Questo è uno degli appuntamenti , organizzato dal Presidente dei Giovani Imprenditori, Maria Grazia Villano, che rientra in un programma più generale che intende favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Avellino . Molte altre attività sono state progettate dai Giovani Imprenditori di Avellino per i prossimi mesi, tutte indirizzate allo crescita delle aziende, a partire dalla III° edizione del Business Cafè ( incontri tra imprese ), l’organizzazione anche ad Avellino della Start Up Weekend a sostegno delle neo aziende e altri momenti formativi e seminariali utili ai Giovani Imprenditori del territorio. - (PRIMAPRESS)