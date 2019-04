Allo Stadio Agostino De Cicco di S.Anastasia “Partita Del Cuore” contro il disagio giovanile

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Si disputerà Venerdi 12 Aprile alle ore 10.30 allo Stadio Agostino De Cicco a Sant’Anastasia la Partita del Cuore contro il disagio sociale, organizzata dall’Associazione For love S.Anastasia e dall’Associazione Vesuvius con il patrocinio del Comune di S. Anastasia . L’ evento è curato da Angelo Iannelli, in collaborazione con Mimmo De Simone e Tina Scarpato. Cresce il fermento in città per la Partita del Cuore che vedrà come Testimonial il noto rapper Ivan Granatino .Hanno confermato la loro presenza alla Partita del Cuore , gli attori : Ciro Petrone, Daniele Vicorito, Arturo Sepe, Antonio Ciccone, Lucio Ciotola, Fabio Toscano, Luca Fummo, Lucio Perri, Francesco Longo , i comici : Angelo Di Gennaro mister degli attori , Nando Varriale , Frank e Gio’. Per i cantanti: Antonio Buonomo, Luca Sepe, Mr Heide, Lino Blandizzi,Ciro Marra , Gennaro De Crescenzo, Gregorio Rega, Luca Sorrento, Federica Raimo e Paky-G. Per gi ex calciatori Nicola Mora, Claudio Moschino, Salvatore Soviero, Carmine Della Pietra e Massimo Perna e ancora il tronista Amedeo Barbato, il giornalista Nello Fontanella ,il ritrattista Ciro Scialo’ , la mamma coraggio Antonella Leardi per l’Associazione Ciro Vive, per la bellezza Nunzia Amato da Miss Mondo. Ida Piccolo Conduttrice tv e giornalista , Magda Mancuso presentatrice e conduttrice tv e tanti altri stanno aderendo alla chiamata di Iannelli. Per le istituzioni confermate le presenze del Sindaco di S. Anastasia Lello Abete, che darà il calcio dinizio , il Sindaco di Cercola Vincenzo Fiengo che scenderà in campo come calciatore, il Sindaco di Marigliano Antonio Carpino, Il Sindaco di Brusciano Giuseppe Montanile e tanti altri. La manifestazione sarà ripresa dai più importanti mass media , prevista la presenza delle scuole di S. Anastasia per questa importante kermesse al sostegno dei ragazzi disagiati. Chiusura con brindisi finale . - (PRIMAPRESS)