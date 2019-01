Al via il corso di Formazione «ANZIANI GUIDE DELLA STORIA - I TESORI DELL’AREA NOLANA-VESUVIANA»

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Mercoledì 30 gennaio dalle ore 16.00 alle 18.00 nelle Basiliche Paleocristiane di Cimitile al via con il primo degli otto appuntamenti, il corso di Formazione ANZIANI GUIDE DELLA STORIA - I TESORI DELL’AREA NOLANA-VESUVIANA. Il Corso, gratuito e organizzato e promosso dall’ADA Napoli e Campania, è rivolto a 36 partecipanti non solo della terza età: tra gli iscritti anche una ragazza di 25 anni. L’obiettivo è quello di realizzare un itinerario archeologico con visite guidate, che ha l’intento di aprire anche ai soci ADA di altre regioni, oltre alla Campania, preparando gli iscritti ad accogliere e accompagnare i turisti provenienti da tutte le altre Associazioni ADA, alla scoperta delle ricchezze dell’area nolana-vesuviana molte delle quali conservate nel Museo storico archeologico di Nola, rilasciando loro un attestato di frequenza. Il corso è curato da massimi esperti del settore, quali Carlo Ebanista, Giacomo Franzese, Mario Cesarano, Antonio De Simone. L’idea è quella di dar vita ad un itinerario archeologico che faccia tappa alle Basiliche Paleocristiane di Cimitile, al Museo Storico Archeologico di Nola e alla Villa Augustea di Somma Vesuviana, passando per il centro storico di Nola, strettamente legato alla città di Cimitile, e per il Casamale di Somma Vesuviana. Un pacchetto turistico da suggerire per i fine settimana, un punto informazione che si occuperà della promozione, dell’accoglienza e dell’organizzazione, di itinerari meno noti a cui, eventualmente, abbinare anche visite agli scavi archeologici di Pompei. Un Corso che mette insieme anziani e giovani, attraverso la realizzazione di app tematiche a cura di studenti di un istituto scolastico locale che, più che mai, favorirà lo scambio intergenerazionale. “Una delle cose necessarie per riafferrare il paese è la cultura”, dichiara a proposito dell’avvio del corso Biagio Ciccone Presidente dell’ADA Napoli e Campania, “la cultura è formazione e l’Ada intende sostenerla attraverso un progetto che intende rafforzare il binomio passato-presente. Pensiamo che il mondo migliore sia valorizzare la conoscenza della storia del nostro passato per far emergere quei valori antichi ma non vecchi necessari a qualunque società libera e democratica. I partecipanti al corso potranno diventare accompagnatori della storia e trasferire alle nuove generazioni i valori e l’insegnamento che la storia ci trasmette: noi dell’Ada siamo dell’opinione che è soprattutto la conoscenza del nostro passato che mette nelle condizioni di evitare errori e creare un futuro sempre migliore”.



DI SEGUITO IL CALENDARIO COMPLETO DEL CORSO:



Mercoledì 30 gennaio 2019 ore 16.00 alle Basiliche Paleocristiane di Cimitile 16.00 – 16.15 Welcome coffee e Saluto e introduzione al corso di Biagio Ciccone, Presidente Regionale ADA. Presentazione partner e relatori del progetto; a seguire, visita alle Basiliche Paleocristiane di Cimitile a cura di Carlo Ebanista, Prof. associato di Archeologia Cristiana e Medievale presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell’Università del Molise.



Mercoledì 13 febbraio 2019 ore 16.00 al Museo Storico Archeologico di Nola Visita pratico esperienziale al Museo Storico Archeologico di Nola a cura di Giacomo Franzese, Direttore e responsabile del Museo nolano.



Mercoledì 27 febbraio 2019 ore 16.00 nella Sala Consiliare del Comune di Somma Patrimonio storico, architettonico e archeologico del Casamale. Organizzazione turistica del centro storico di Somma Vesuviana a cura di Antonio De Simone, Archeologo. Patrimonio immateriale, la Festa delle Lucerne a cura di Ciro Raia, Storico.



Giovedì 7marzo 2019 ore 10.00 nella Villa Augustea di Somma Vesuviana Visita pratico esperienziale alla Villa Augustea di Somma Vesuviana a cura di Antonio De Simone, Archeologo.



Mercoledì 20 marzo 2019 ore 16.00 all'Agenzia Area Nolana di Cimitile Patrimonio storico, architettonico e archeologico di Nola e Cimitile. Organizzazione turistica del Centro storico di Nola a cura di Mario Cesarano, Funzionario Soprintendenza Ministero BB. CC. Patrimonio immateriale: la Festa dei Gigli a cura di Maurizio Barbato, Architetto.