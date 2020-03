Afragola: denunciate 2 persone che vendevano in strada sanificante prodotto illecitamente

(PRIMAPRESS) - AFRAGOLA - Due le persone denunciate dai carabinieri della stazione di Afragola per frode in commercio: una 44enne e un 46enne, entrambi del posto. La donna aveva allestito un tavolo di metallo sul quale erano esposti per la vendita 67 flaconi di sanificante per mani senza tracciabilità e della stessa tipologia di quelli prodotti e recentemente sequestrati in un impianto abusivo di Scisciano. 31, invece, erano i flaconi dello stesso prodotto posti in vendita dal 46enne, titolare di un negozio alimentare della cittadina. Erano esposti in strada e non erano accompagnati da documentazione che ne attestava la provenienza. - (PRIMAPRESS)