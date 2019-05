Adhoc: il cash & carry di Multicedi presenta la “Pizza Fusion” al 4° salone internazionale della pizza

(PRIMAPRESS) - CASERTA - Adhoc partecipa alla quarta edizione di Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza in programma dal 20 al 22 maggio alla Mostra d'Oltremare di Napoli in via John Fitzgerald Kennedy, 54. Il cash&carry di Multicedi, presente in Campania dal 2004 con 5 punti vendita, è presente con uno stand di 32 mq per sostenere l’evento e accogliere tutti gli operatori HO.RE.CA. Adhoc non vuole mancare a un appuntamento che attira ogni anno migliaia di soggetti e realtà del settore e avrà un'area dedicata a tutte le specialità della cucina asiatica, realizzate con ingredienti provenienti dai luoghi d’origine e con tecniche gastronomiche qualificate. Gli ospiti dello stand potranno quindi prendere contatti con una proposta trasversale di appetizer di cucina fusion da degustare nei 3 giorni della manifestazione. Tutto Pizza è anche l’occasione per presentare la “Pizza Fusion” creata da Adhoc in collaborazione con Davide Civitiello di Associazione Pizzaioli Napoletani, con lo chef stellato Salvatore La Ragione e con la consulenza degli chef di Heuschen & Schrouff, azienda leader degli autentici prodotti asiatici che Adhoc distribuisce in esclusiva in Campania. La “pizza fusion” è la rivisitazione di una pizza della tradizione napoletana e sarà presentata nelle due master class di Adhoc martedì 21 maggio dalle 15:30 e mercoledì 22 maggio dalle 17:30. Gli ospiti dello stand potranno effettuare infine un viaggio virtuale all’interno dei cash Adhoc, grazie ai tecnologici visori a 360°, e conoscere una realtà che negli ultimi anni ha sviluppato molte iniziative sul territorio, dedicate alla formazione e alla promozione di aziende e liberi professionisti. Adhoc, con più di 12.000 referenze per il settore HORECA e un’attenzione particolare alle specificità territoriali, propone nei suoi cash&carry un assortimento che rappresenta le realtà locali e nazionali, con uno sguardo alle tendenze globali. Per visitare Adhoc: stand 165/166 padiglione 2 Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani è oggi una realtà di punta della DO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Multicedi S.r.l. detiene una quota di mercato che supera il 18% e, nel 2018, ha registrato un fatturato di oltre 1 miliardo di euro, proprietaria di 6 marchi insegna: Decò, Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà, SuperRisparmioso e Sebòn. Multicedi srl porta con sé, oltre ai marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i pdv Ciro Amodio e Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VèGè per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 1.450 pdv a varie insegne coinvolti. - (PRIMAPRESS)