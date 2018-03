A Salerno nel pomeriggio la presentazione del libro «L´Intelligence oggi» del giornalista irpino Salvatore Pignataro

(PRIMAPRESS) - SALERNO - Sara´ presentato a Salerno nel salone “Bottiglieri” sede dell´Amministrazione provinciale, oggi venerdi 23 marzo alle ore 15 e 30, il libro di interesse universitario L´Intelligence oggi. L´Attivita´di intelligence nell´ambito della sicurezza nazionale, scritto dal giornalista e scrittore irpino Salvatore Pignataro. L´appuntamento organizzato dall`Associazione Giorgio Ambrosoli ha ottenuto il patrocnio morale della Provincia di Salerno, dell`Ordine degli Avvocati di Salerno ed Avellino e del Centro nazionale di Studi Criminolgici, Giuridici e Sociologici di Viterbo. Dopo i saluti del dott. Pasquale D´Errico Questore di Salerno e Americo Montera Presidente dell`Ordine degli avvocati di Salerno interverranno sul tema “ Intelligence, contesti, prassi e garanzie”: l ´On. Sen. Giuseppe Espostito, già Componente Co.Pa.Si.R. – Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. A seguire l´autore del libro dott. Salvatore Pignataro. A seguire le relazioni degli studiosi: Prof. Giuseppe Acocella, Ordinario di Teoria generale del diritto press l’Università di Napoli “Federico II”; Coordinatore dell’Osservatorio sulla Legalità presso l’Università “San Pio V” in Roma: Legalità globale. La crisi del diritto penale legato all’ordinamento giuridico degli stati sovrani Dott. Raffaele Battista, Capo di Gabinetto presso la Questura di Salerno, Ideatore e Presidente dell’Associazione Giorgio Ambrosoli Salerno: La tutela del segreto di stato nel processo penale. Prof. Carmelo Rizzo, Docente di Diritto Penale, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università degli Studi di Salerno e Prof. Avv. Andrea R. Castaldo , Ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Salerno: Agente provocatore. False flag, falsus emptor, infiltrato. Correttezza e liceità dell’attività d’osservazione, controllo e contenimento dei reato. Modera l` incontro l´avvocato Pasquale D´Aiuto, Foro di Salerno, Fondatore e Segretario Associazione Giorgio Ambrosoli Salerno . L´evento e`stato inserito come attività formativa accreditata dal Consiglio Nazionale Forenze tramite l´ordine degli avvocati di Salerno, ai fini della formazione professionale continua con 3 crediti. “ Sono molto soddisfatto per aver messo insieme cosi´importanti relatori che parleranno su un tema molto dibattuto ma anche sconosciuto come l´intelligence! Ha spiegato Salvatore Pignataro anche in qualita´di Referente provinciale dell´Associazione Nazionale Esperti Sicurezza Pubblica e Privata. - (PRIMAPRESS)