A 92 anni scompare l'attore napoletano Carlo Croccolo. Il film storico "O' Re" di Luigi Magni lo vide conquistare il David di Donatello

"Questa mattina, alle prime luci dell'alba, si è spento il maestro Carlo Croccolo": è stato un breve post su Facebook ad annunciare la scomparsa dell'attore napoletano. Aveva 92 anni. "Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento" prosegue il messaggio affidato ai social che in rare occasioni come queste, servono a prendere commiato da amici e il pubblico che apprezzato l'attore nella sua lunga carriera.

Croccolo ha lavorato nel cinema sin dagli anni Cinquanta accanto ai più grandi comici italiani in oltre cento film. È stato anche il padre della sposa in Tre uomini e una gamba con Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma è soprattutto il teatro a ricordarlo accanto ad Eduardo e Peppino De Filippo. Ha vinto anche un Davide di Donatello nel 1989 per la sua interpretazione di ‘O re‘, il film storico di Luigi Magni.

I funerali si terranno a Napoli domenica 13 ottobre alle 16 presso la Chiesa San Ferdinando.