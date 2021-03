Tim premia l'ingegneria sicura e responsabile

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La Defa ingegneria srl è un core business nato nel 1998 grazie a Generoso Falciano, ingegnere da sempre attento a tematiche importanti come la sicurezza strutturale e sul lavoro. Con la sua scomparsa, avvenuta nel marzo 2020 dopo aver contratto il Covid, l'azienda passa nelle mani delle figlie Lucia e Monica, che proseguono nella mission dell'azienda di famiglia con la stessa dedizione.

Attualmente l'azienda è impegnata nel progetto "Smart Tower Control” che mira a garantire e prevenire danni e crolli strutturali alle infrastrutture presenti sul territorio nazionale. Lo STC è fondato sull’integrazione tra l’ingegneria classica e IoT (internet of things) con lo scopo di monitorare, in continuo, le opere civili e segnalarne eventuali “warning” strutturali e manutentivi per evitare tragedie e garantire la sicurezza dei cittadini.

Tim, in memoria dell'ingegner Falciano, devolve una borsa di studio triennale per il Dottorato di ricerca in ITEE, da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione della Federico II.

Ad oggi la Defa monitora circa 170 strutture in tutto il territorio nazionale, perseguendo i principi di miglioramento, aggiornamento e sviluppo, mirando a valorizzare i talenti e mantenere sempre uno sguardo attento all'ingegneria del futuro.

"La famiglia e tutto il team Defa è molto onorata per il riconoscimento di Tim in ricordo di mio marito", dichiara la moglie, Maria De Vivo.