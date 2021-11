Successo dal Parco Commerciale Grande Sud per il Maradona Day su Canale 21

Giuseppe Giorgio e Giorgio Martino

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Successo e ottimi indici di ascolto per la diretta di Canale 21 dal “Parco Commerciale Grande Sud” di Giugliano nel nome dell'indimenticabile genio del calcio Diego Armando Maradona. Intitolato "Maradona Day", il programma organizzato per il primo anniversario della scomparsa del campione argentino, si è presto trasformato in un momento ricco di ospiti e mai sopite emozioni. Organizzata da Michele Luciano Straniero, noto e apprezzato procuratore calcistico, e dalla Space&Time, con il Patrocinio del Comune di Giugliano, la diretta tv e l'evento hanno ha goduto della forte spinta iniziale di Antonio Simeone, ex arbitro di calcio e attualmente importante figura di riferimento del Parco Commerciale Grande Sud. Partendo dalla memoria dell'ultima partita di beneficenza organizzata dallo stesso Straniero proprio a Giugliano il 6 giugno del 2006 il “Maradona Day” su Canale 21 dal Parco Grande Sud, ha registrato la presenza di un conduttore d'eccezione come il giornalista e telecronista de “La mano de Dios”, Giorgio Martino, coadiuvato dall'altro giornalista Giuseppe Giorgio. Tanti gli ospiti tra cui il Sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi da subito disponibile nell' appoggiare l'idea, il direttore del Parco Commerciale Grande Sud, Giuseppe Muni, i giornalisti Rino Cesarano e Valter De Maggio, gli artisti, Mario Maglione, Pasquale Palma, Gino Rivieccio, Tony Esposito, Eugenio Bennato, Bruno Colella e Pietra Montecorvino, i compagni di squadra di Diego tra cui Antonio Carannante, Alessandro Renica, Bruno Giordano e ancora Michele Curto, Emanuela Schioppo e Italo Palmieri. Realizzato con i buoni auspici e il supporto del presidente del Cda di Canale 21, Paolo Torino; la serata e il programma televisivo sono diventati pure un'occasione per consegnare i premi “D.A.M.” (Diego Armando Maradona). - (PRIMAPRESS)