Sifo, Imparato e Pappa Monteforte: per l'elezione del CNF necessaria un'operazione verità

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Nuovamente all'ordine del giorno della seduta del COA di Napoli del prossimo 21 dicembre, l'argomento riguardante le elezioni del componente del CNF Napoli. E ciò dopo il naufragio della possibilità di raggiungimento di un'indicazione univoca auspicata nella prima seduta di Consiglio, poi rinviata, fissata per lo scorso16 dicembre. Una vicenda complessa e controversa sulla quale sono intervenuti gli avvocati Sabrina Sifo, Ilaria Imparato ed Eugenio Pappa Monteforte. "Mai come ora-hanno affermato i tre legali-è necessario lanciare una operazione verità. Le elezioni del candidato al CNF rappresentano la fotografia della situazione in cui versa l'Avvocatura napoletana. I contendenti, al momento, se confermate le indiscrezioni, saranno Elena De Rosa e Gabriele Gava. Quindi, da una parte, chi per il ruolo avrebbe dovuto, date le circostanze e per motivi di opportunità, stare in disparte. E dall'altra chi si presenta come il frutto di un'operazione di trasformismo, per nulla lontana dalle logiche della prima Repubblica". "Fuori dal giardino, fuori da questa sorta di eden-hanno detto ancora gli avvocati Sifo, Imparato e Pappa Monteforte- è una Avvocatura che vuole di più, che ha il diritto di chiedere e ricevere molto di più. È evidente, quindi, che, salvo improbabili modifiche dell'ultima ora, questa votazione, per come costruita, è la riprova che, chi vi partecipa, non ha nessuna intenzione di rompere col passato, ma anzi ne osserva in pieno il metodo". - (PRIMAPRESS)