Roccabascerana: grande successo dei tre tenori

Ieri sera, nella suggestiva cornice del sagrato della chiesa dei SS Giorgio e Leonardo di Roccabascerana si è tenuto un concerto denominato dei tre tenori accompagnati dalla orchestra sinfonica Bulgaria Classic, magistralmente diretta dal M. Antonino Armagno.

L'evento si è svolto nell'ambito della terza edizione del premio Vian, sotto la direzione artistica dell'infallibile Renato Maffei e della consigliera comunale Antonella Perrotta ed è stato finanziato dalla Regione Campania. Ha presentato un colto e preparato Tonino Bernardelli.

I tre interpreti hanno rappresentato arie classiche e napoletane. Da vecchio loggionista faccio una previsione, pur apprezzando i tenori Andreotti ed Encinas, prevedo un radioso futuro per il messicano Rodrigo Trosino, giovane interprete, con voce tenorile chiara, brillante e per certi tratti somigliante al giovane Carreras.

Complimenti a tutti per l'evento, ma a margine della performance musicale, mi piace ricordare e dare un plauso particolare al maestro Armagno, il quale nel fare gli auguri di buon compleanno e di pronta guarigione a suo zio Goffredo Covino, reduce da 70 giorni di ricovero in terapia intensiva, ha pubblicamente riferito che fu proprio lui ad avviarlo alla passione per la musica.