Polizia arresta un 22enne per droga al quartiere Mercato

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Antonio Toscano presso l’abitazione di un giovane che è stato trovato in possesso di un contenitore di marijuana del peso di circa 28 grammi, della somma di 960 euro e di diverso materiale per il confezionamento della droga.

Emmanuele Marigliano, 22enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Inoltre, durante il servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno rinvenuto in un edificio di vico Pace una pistola con matricola abrasa e un caricatore con 4 cartucce, occultati in un frigorifero abbandonato su un ballatoio. - (PRIMAPRESS)