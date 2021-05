Pasquale Casillo con Peppe Iodice e gli amici di Peppy Night Fest

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Pasquale Casillo, l'apprezzato patron della Trattoria e Pizzeria “Ieri, oggi, domani”, proprio in occasione del suo cinquantesimo compleanno, ha allegramente ospitato tra i tavoli all'aperto del suo locale, l'irresistibile mattatore del programma "Peppy Night Fest", Peppe Iodice. A rendere ancora più brillante l'incontro diviso tra la bontà dei piatti e le risate, sono intervenuti pure alcuni degli altri protagonisti del programma in onda dal Teatro Troisi su Canale 21, tra cui , l'attore e regista per la parte teatrale, Francesco Mastandrea, il co- autore Marco Critelli e lo speaker e dj, Daniele Decibel Bellini. Scandite dalle risate scatenate da un genio del teatro satirico come Iodice, a fare il loro ingresso tavola sono state delle specialità davvero da fiaba. In ordine sparso, la pizza di Gianni Ostetrico con burrata e gambero rosso di Mazara del Vallo e tra le altre portate, la mozzarella in tempura (simpaticamente chiamata “Zizza”) farcita con salsiccia di Castelpoto e affogata nel ragù dello chef Antonio Castellano, il “panaro della regina” con il suo trionfo di frutti di mare e l'impareggiabile “pasta e patate con il provolone del monaco”. Ancora tra bollicine e vino Gragnano “Ottouve” il dolce fatto in casa si è pure trasformato in una improvvisata torta per patron Pasquale. Lo stesso che non ha esitato, opportunamente incitato da Peppe Iodice & compagni, a spegnere la simbolica candelina per il suo significativo compleanno da mezzo secolo. - (PRIMAPRESS)