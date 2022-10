Nuovo successo a Las Vegas per Ciro Giorgio e il suo Pulcinella

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Ennesimo straordinario successo a Las Vegas per l'attore e cantante Ciro Giorgio. Nei panni della mitica maschera di Pulcinella di cui ne è meritato erede e nelle vesti di chansonnier, l'artista nato all'ombra del Vesuvio ha ancora una volta conquistato il pubblico della storicizzata “Festa di San Gennaro” organizzata da Anthony Palmisano. Tra i presenti all'evento anche anche il Grand Marshal, il Giudice Joe Bonaventure (nella foto). Ed è stato con queste premesse che facendosi nuovamente portavoce e ambasciatore nel mondo della musica, della canzone e del teatro, l’attore e cantante Ciro Giorgio nella città situata nel deserto del Mojave in Nevada, ha ottenuto gli applausi delle migliaia di presenti dapprima come cantante e poi come interprete della storica maschera di Pulcinella capace, ancora oggi, nel segno dell'antica commedia dell'arte di incarnare lo spirito ed il carattere dei napoletani negli Stati Uniti. Partecipando al tradizionale corteo organizzato per la “San Gennaro Feast” e alle giornate dell'evento, il noto artista ha dato anche vita al suo “Ciro Giorgio Show” pronto a rappresentare uno dei più grandi e attesi appuntamenti per gli italiano-americani. - (PRIMAPRESS)