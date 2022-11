Nasce un centro di aggregazione sociale per giovani a Pomigliano, intitolato ai giudici Falcone e Borsellino

(PRIMAPRESS) - POMIGLIANO D'ARCO - È stato intitolato ai giudici vittime della mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il centro situato presso la Piazzetta Boris Giuliano di Pomigliano d’Arco, nella zona del Parco Partenope, e che rappresenta una grande opportunità per tanti giovani che hanno finalmente un luogo sicuro dove potersi incontrare e impegnarsi in attività artistiche e ludico-ricreative al riparo da tante insidie e distrazioni che possono condizionare negativamente il loro percorso di crescita. 40 ragazzi residenti nel Comune di Pomigliano d’Arco di età compresa tra gli 8 e i 16 anni potranno così partecipare ai vari laboratori organizzati su Street Art, Circo Sociale, Ceramica e Musica Rap. Inoltre, nel centro, aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, si svolgerà anche un'attività di affiancamento allo studio pomeridiano per offrire ai ragazzi un reale supporto al fine di contribuire al recupero di materie scolastiche, motivare allo studio e far acquisire una metodologia che li renda sempre più autonomi nello svolgimento dei compiti e nell'organizzazione delle materie di studio. «Abbiamo inaugurato ieri – commenta Salvatore Esposito, assessore alla Politiche Sociali ed al Lavoro del Comune di Pomigliano d’Arco - il primo centro di aggregazione giovanile sul nostro territorio: è stato bello percepire il tanto entusiasmo, intorno a questa iniziativa, dei tanti ragazzi presenti». «Ci auguriamo – aggiunge esposito - che, per i ragazzi del nostro territorio, possa rappresentare un punto di riferimento grazie alle tante attività laboratoriali che saranno offerte a titolo completamente gratuito». Presenti alla cerimonia i carabinieri rappresentati dal comandante della compagnia di Castello di Cisterna, il maggiore Pietro Barrel, le scolaresche della città ed anche tanti funzionari ed amministratori comunali. «Un plauso all’Assessore alle politiche sociali Salvatore Esposito – sottolinea il sindaco di Pomigliano d’Arco, Gianluca Del Mastro - e a tutti coloro che hanno collaborato per questo importante risultato. Un ringraziamento, infine, al writer Mario Casti che ha realizzato un bellissimo murales che ravviva il luogo e rende il senso del segnale che da questo Centro si diffonde in tutto il territorio». - (PRIMAPRESS)