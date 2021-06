Napoli: premio "Eccellenze dei Territori", per la cultura alla cartolibreria Mancini

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - "Per essere presidio di cultura nei nostri territori e per offrire uno spazio che dal commerciale promuove un’educazione alla lettura e alla cultura dell’informazione”. Recita così la motivazione del premio assegnato alla Cartolibreria Mancini di Napoli "Eccellenze dei Territori", quale appunto eccellenza del territorio campano. Premio consegnato da Regina Claudia Chiodi, assessore alla Quarta Municipalità di Napoli, nelle mani del titolare della cartolibreria Franco Manna. Il premio promosso dal circolo "Nelson Mandela" è alla sua prima edizione ed è stato assegnato a decine di cittadini che si sono distinti in diversi ambiti professionali, tra cui matematici, medici, scrittori ed anche un premio speciale alla COmunità di Sant'Egidio. Il premio è patrocinato sia dal Comuned i Napoli che dalla Regione Campania. - (PRIMAPRESS)