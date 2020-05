Napoli: agguato dell'Epifania, 2 arresti dei carabinieri

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - In data 11 maggio 2020 i Carabinieri della Compagnia di Poggioreale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di due indagati gravemente indiziati del reato di tentato omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso, commesso in data 6 gennaio 2020 nei confronti di CAPOLUPO GIUSEPPE.



Gli indagati, soggetti inseriti nel clan FORMICOLA, operante nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio, sono stati identificati attraverso le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, che hanno anche consentito di ricostruire l’agguato eseguito nello stabile in cui risiede la persona offesa.



Dagli elementi raccolti risulta che gli indagati, dopo essersi recati sotto al palazzo della vittima ed aver atteso che rientrasse, hanno iniziato a sparare nell’androne, in orario serale, e hanno proseguito fino almeno al 4° piano continuando ad esplodere colpi d’armi da fuoco.







Nonostante i numerosi colpi esplosi all’interno dello stabile, alcuna segnalazione è stata inoltrata alle Forze dell’Ordine. - (PRIMAPRESS)