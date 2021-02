Miss Queen T, nuovo appuntamento con il talent show in diretta streaming

Pamela Andress, a sinistra, con una delle Miss Queen T delle scorse edizioni

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Nuovo appuntamento domani, mercoledì 3 febbraio alle ore 21, in diretta streaming su www.ilpiccolemagazine.tv, con il talent show di Miss Universo Queen T in Campania. A condurre la serata l'organizzatrice della kermesse, Pamela Andress che punta, con il concorso, "a dare uno spiraglio di luce, in questi tempi in cui il mondo dello spettacolo risente particolarmente della pandemia da Covid-19". Ogni mese, fino alla finale 2021, ci saranno due serate talent per selezionare le finaliste. - (PRIMAPRESS)