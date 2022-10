Laurea in Design della Comunicazione per la giovane artista Mila Maraniello

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - “Piccole donne crescono” recita il titolo del secondo romanzo della scrittrice statunitense Louisa May Alcott, continuo del più famoso “Piccole donne”. Un'opera di formazione per così dire sentimentale che, trasformata in “Piccole artiste crescono” potrebbe calzare a pennello per la giovane digital artist Mila Maraniello (nella foto), neo laureata con 110 con lode in “Design della Comunicazione”, all'Accademia di Belle Arti di Napoli. Una consacrazione ben meritata per la promettente artista figlia della scrittrice e performer serba, napoletana d'adozione, Slobodanka Ciric che, discutendo una tesi dal titolo “Follia rurale: un viaggio tra le favole, fiabe e leggende serbe”, ha conquistato l'interesse di tutta la commissione tra cui la relatrice Daniela Pergreffi e la co-relatrice Chiara Del Luongo. Ed è con queste premesse che, pronta nel proseguire gli studi per la Laurea Magistrale, la dolce Mila si avvia con decisione, per la porta principale, verso una carriera artistica ricca di successi e soddisfazioni. Corredando la sua tesi con un progetto grafico rappresentato da un raffinato prototipo di libro illustrato dedicato alle “Fiabe popolari Serbe”, la neo dottoressa ha pure dimostrato la singolarità del suo estro capace di sconfinare verso dimensioni fatte di emozioni visive e contenuti pregni di umanità. Puntando sull'evoluzione delle fiabe e delle favole attraverso il tempo e analizzando la diffusione delle opere per l'infanzia dell'antica Serbia, Mila ha osservato anche l'arrivo nell'Europa occidentale dei racconti fantastici inclusi nella sua ricerca. Attraversando l'Inghilterra, l'Italia, la Russia e la Serbia e ponendo al centro del suo lavoro le illustrazioni legate alle favole e alle fiabe serbe, Mila ha raggiunto un più che interessante risultato, mettendo a punto un lavoro che potrebbe ben catturare l'attenzione di un grande editore di libri per ragazzi. Attesa per alcune esposizioni che la vedranno impegnata nella diffusione del nuovo modo di concepire e fruire l’arte, Mila Maraniello con il titolo appena conseguito ha sicuramente gettato delle solide basi per un futuro animato da forme ed espressioni pittoriche ricche di fascino e significato. Un futuro scaturito da uno studio e da un lavoro introspettivo, teso alla realizzazione di opere digitali capaci di elaborare tutte le dinamiche creative di un percorso lungo e complesso. - (PRIMAPRESS)