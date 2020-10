La Preside del Pontano ai genitori: “Buon senso e collaborazione per non vanificare ogni nostro sforzo”

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Didattica a distanza per l'Istituto Pontano di Napoli a causa di un intervento straordinario di sanificazione per sospetto caso covid 19. La decisione di chiudere la scuola e passare alla DAD è stata presa nella notte tra il 5 ed il 6 ottobre, a seguito di un tam tam mediatico tra le chat di studenti e genitori, cominciato nella tarda serata di lunedi. Moltissimi i messaggi in cui si ipotizzava un caso di positività tra gli studenti del liceo. La Preside, la professoressa Emma Armentano - in accordo con il Dott. Pasquale Antonio Serra, Presidente del Cda - avvertiti di quanto stava accedendo, non hanno esitato un momento per dichiarare l'emergenza ed attivare tutte le procedure di sicurezza precorrendo, quelli che sono i protocolli stabiliti in questi casi. L'alunno in questione, infatti, aveva ottenuto la presunta positività attraverso due test rapidi su sangue e non si era ancora sottoposto a tampone, risultato poi positivo. La macchina organizzativa composta dalla Dirigente, dal Cdd coordinato dalla Professoressa Petito e dal Presidente del Cda Pasquale Antonio Serra “Cicci”, ha impiegato veramente poco a partire. In meno di un'ora, dopo aver lanciato l'allarme, i genitori si sono visti recapitare sul proprio telefonino e nei propri pc, un messaggio che annunciava quanto stava accadendo.

“Si sottolinea il carattere assolutamente prudenziale della decisione presa– scrive la Preside – nella continua ricerca della massima tutela dei nostri alunni”.

In ottemperanza al Rapporto n°58/2020 del I.S.S, nello spirito di massima prudenza assunta dalla scuola per la gestione dell'emergenza epidemiologica, l'Istituto ha messo in atto un protocollo sicurezza rigidissimo, interrompendo immediatamente – attraverso la didattica a distanza – ogni possibilità di sviluppare eventuali cosiddetti “contatti secondari”.

Nella comunicazione del 6 ottobre, la Preside Emma Armentano si rivolge ancora ai genitori con un accorato appello: “si chiede collaborazione e buon senso nel monitorare i vostri figli, nostri alunni, nelle uscite, nei comportamenti e nelle attività al di fuori dell'ambito scolastico, per non vanificare gli sforzi estremi che il Pontano ha fatto e sta facendo per garantire la massima sicurezza”.

La scuola tornerà ad essere operativa da lunedì prossimo dopo accurata ed approfondita sanificazione dei locali. - (PRIMAPRESS)