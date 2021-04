La Parrocchia di Roccabascerana (Av) sbarca su internet con un sito web

(PRIMAPRESS) - ROCCABASCERANA, Avellino - In questo lungo periodo di paura ed incertezza per il futuro, tempo nel quale i rapporti umani si sono ridotti al lumicino, per chi crede, la fede è rimasta l'unica ancora di salvezza. La riapertura seppure limitata dei luoghi di culto ha consentito ai pìù di appigliarsi alla fede, in un contesto mediatico nel quale medici e politici fanno a gara a smentirsi l'un l'altro facendo apparire il futuro incerto, confuso e pieno di contraddizioni. In tale contesto don Stefano Di Matteo, amministratore parrocchiale della chiesa dei SS Giorgio e Leonardo di Roccabascerana (AV), diocesi di Benevento, nella cui cura pastorale ricade anche la chiesa di San Nicola di Tuoro, ha pensato bene di creare un sito web parrocchiale, www.chiesaroccabascerana.it, attraverso il quale poter raggiungere i fedeli nelle proprie case, portando loro informazioni, fede e conforto. Nel sito sono presenti informazioni storiche sulle chiese del territorio parrocchiale e sulla cappella del SS Rosario, sulle attività, gli orari delle funzioni ed altre informazioni utili. Sempre a cura del dinamico arciprete sono pubblicate quotidiane ed interessanti catechesi che vi invito a leggere. Attualmente il sito è raggiungibile dalla pagina web www.pweb.org/santi-giorgio-e-leonardo-1500106/ - (PRIMAPRESS)