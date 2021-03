La pandemia non ferma le occasioni formative: un corso per le estetiste del futuro

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - In tempo di pandemia, ogni occasione che punta a creare lavoro può essere colta nella maniera più opportuna. Ci sono strutture a Napoli che, pur in zona rossa, non si sottraggono ad un ruolo formativo quanto mai importante per permettere ai giovani di proporsi sul mercato. Una di queste è il centro Alene Beauty di Napoli, di Alessandra Allegro, medico nutrizionista, che ha sede al Vomero in via Kerbaker 55 e che apre le iscrizioni per il Corso di Estetica, Base e Avanzato, rivolto alle ragazze che vogliono mettersi in gioco in questo mestiere.

Tutte le info sono disponibili contattando il 3924163287. - (PRIMAPRESS)