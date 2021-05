L’Ente Parco Campi Flegrei presenta la sua Guida

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Una guida turistica dedicata ai Campi Flegrei, di grande utilità, piacevole e interessante da sfogliare e da leggere, curata nei dettagli: “Viaggio lento alle radici della storia tra paesaggi, arte, sapori e tradizioni”.

Il presidente Francesco Maisto, dell’Ente Parco Regionale Campi Flegrei, ha riposto con assoluta certezza, grandi aspettative in questa pubblicazione, che riscuote già sul nascere i meritati consensi.

Prefazioni dell’onorevole De Luca e dell’architetto Francesco Maisto; oltre 400 illustrazioni, mappe, disegni e gouaches; le belle foto sono state fornite, in una affiatata e motivata cordata, dall’Archivio storico Parco Campi Flegrei, dall’autore, dalle associazioni flegree e da fotografi amatoriali e professionisti. Stampa in carta ecologica della Società flegrea Grafica Montese, progetto grafico e impaginazione di Giacomo D’Ippolito, traduzione in inglese di Manuela Chiarolanza.

Otto gli itinerari proposti: percorsi affascinanti, fino alla Piana di Liternum, partendo dal promontorio posillipino, attraverso secolari luoghi d’incanto, bellezze uniche, preziosità storiche, tesori d’arte, che caratterizzano i Campi Flegrei e ne fanno una zona davvero unica e meravigliosa. Dettagliate info per preparare la trasferta, alberghi, punti di ristoro, indirizzi e orari di apertura dei luoghi da visitare, consigli utili per il soggiorno.

Una pubblicazione cartacea in comodo formato tascabile, in italiano e in inglese, che si presenta come uno strumento di conoscenza per tutti coloro che raggiungono l’Area Flegrea e, allo stesso tempo, di promozione delle tantissime peculiarità specifiche, finalizzata a dare nuovo slancio e a favorire un’efficace ripartenza dell’economia territoriale nei vari settori.

Patrocini di Regione Campania, Comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. L’edizione, affidata in seguito ad un’accurata selezione, alla Società Editrice Flegrea New Media Press di Rosario Scavetta, altamente specializzata da decenni nel settore, è stata realizzata con la collaborazione del Parco Archeologico Campi Flegrei.

A Bacoli, nel suggestivo contesto di Cala Moresca, si è svolta la presentazione. Hanno partecipato: il governatore della Campania, Vincenzo De Luca; il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione; il presidente Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, Francesco Maisto; l’autore, Massimo D’Antonio; il presidente di Federalberghi Campi Flegrei, Roberto Laringe. Ha moderato Manuela D’Amico.

Scopo primario: garantire a un territorio con eccezionali requisiti, ricco di bellezze paesaggistiche, archeologiche, culturali, artistiche ed enogastronomiche, innanzitutto efficienza e nuove chances, delle quali già da tempo godono tante altre città d’arte e turistiche d’Italia come del Mondo.

A parlarne sono stati i qualificati relatori. Argomenti affrontati soprattutto dal presidente Ente Parco, Francesco Maisto e dal presidente Vincenzo De Luca. nelle sue conclusioni.

Illustrate dal presidente Maisto al governatore De Luca, le specificità della guida.¡ Maisto ha evidenziato l’importanza dell’opera, in particolare per la ricchezza e varietà dei contributi che contiene, articolati con chiarezza e facilmente fruibili a chiunque sia interessato a conoscere i Campi Flegrei.

Quindi, si è soffermato sulle collaborazioni che l’Ente Parco intende realizzare e sulle iniziative più rilevanti, mirate a creare una sinergia che riunisca tutte le potenzialità, sia pubbliche che private, presenti sul territorio, per potenziare e strutturare i comparti turistico, naturalistico e ricettivo, dell’Area flegrea.

Le royaltis saranno devolute dall’Ente Parco ad un’associazione no-profit per la valorizzazione del territorio flegreo.

Su di uno scenario mozzafiato, la location, messa a disposizione dallo sponsor della Guida, Federalberghi Campi Flegrei, offre una vista privilegiata sulle isole d’Ischia e di Procida, Dal lussureggiante parco, si accede all’incanto del Caracòl, ristorante stellato guidato dallo chef Angelo Carannante. - (PRIMAPRESS)