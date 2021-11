Il Premio letterario Amici di Tuoro 2021, ancora un successo

La premiazione di una passata edizione del Premio letterario Amici di Tuoro

(PRIMAPRESS) - ROCCABASCERANA, Avellino - Sabato 6 novembre, nello scenario sempre suggestivo del massiccio del Partenio che domina la Valle Caudina, per l'occasione avvolta in una nebbiolina e dalla pioggia, si è svolta la serata conclusiva della decima edizione del premio letterario Amici di Tuoro, memorial Ernesto Covino. La manifestazione si è svolta nella sala teatrale della Libera Associazione San Nicola nella frazione Tuoro del comune di Roccabascerana, alla presenza di un pubblico attento e competente, preventivamente sottoposto a tutte le verifiche che il protocollo covid impone. Sono intervenuti poeti da ogni parte d'Italia, ai quali va il vivo ringraziamento dell'organizzazione per averci onorato della loro presenza nonostante le condizioni climatiche e sanitarie avverse. Ma in particolare ci piace ricordare la presenza della poetessa Lucia Volpi da Castelnuovo Bozzente (CO) classificatasi al 2 posto nella sezione narrativa e del poeta Gabriele Andreani da Pesaro, classificatosi al 1 posto nella sezione narrativa. Il premio speciale della presidenza quest'anno intitolato alla memoria del Carabiniere medaglia d'argento al valor militare alla memoria Giuseppe Covino, è stato assegnato ad Andrea Siano, della testata giornalistica regionale della RAI per la sua chiarezza, competenza e passione. Le parole del dr. SIANO sono state di sprone a continuare queste manifestazioni, anche per valorizzare e far conoscere le aree interne della nostra regione che attualmente versano in stato di colpevole abbandono, spesso senza servizi o quando e dove esistenti, non degni di un paese civile. Al termine della manifestazione le signore di Tuoro hanno offerto ai presenti rustici e dolci tipici del posto innaffiati da un ottimo aglianico e da una falanghina del sannio. - (PRIMAPRESS)