Il cav. Giovannni Pomarico Presidente del gruppo Megamark, premiato dai propri collaboratori

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - II collaboratori del Famila di Pozzuoli hanno deciso di premiare il cav. Giovanni Pomarico Presidente del Gruppo Megamark, a seguito dell’ennesima attenzione avuta dall’azienda verso tutti i collaboratori.Queste le dichiarazioni ricevute, da coloro che hanno ideato l'iniziativa: “questa è stata la risposta che ci siamo sentiti di dare al nostro Presidente, non è la prima volta che l’azienda nei momenti di particolare tensione sociale si pone al nostro fianco, è avvenuto già in passato che l’azienda in questi particolari momenti ci fa sentire la propria vicinanza”.Il Tutto scaturisce dalla comunicazione che è stata ricevuta da tutti dipendenti del gruppo che riportiamo: “Dicembre è da sempre il mese dei bilanci, delle considerazioni, delle valutazioni, il mese di un anno che finisce e di uno nuovo che bussa alle porte. Un mese di luci, ma anche un mese di spese ordinarie e straordinarie. Il 2022 è stato instabile, complesso, segnato dagli aumenti, dai rincari, dalla crisi economica che tutti hanno definito “la tempesta perfetta”, ma che di perfetto per le famiglie non ha davvero nulla. In questo momento di incertezza mi sento di rassicurare tutti sulla solidità della nostra azienda.Siamo cresciuti, siamo oltre 3300 e so che voi e le vostre famiglie contate su di noi, sulle nostre scelte strategiche, sulle decisioni del management, sul nostro saper navigare mantenendo sempre la giusta rotta.Oggi niente è scontato, la situazione generale non è delle più tranquille, le cose semplici appartengono al passato, ma grazie all’impegno di tutti il Gruppo Megamark ha sviluppato gli anticorpi giusti per difendersi dagli attacchi esterni e dagli imprevisti.Dicembre 2022 è per me il mese della gratitudine, infatti, grazie all’impegno di tutti quanti voi, chiuderemo l’anno ancora una volta con un andamento positivo delle vendite. Il consumatore ci sceglie e continua ad aver fiducia in NOI: nel sorriso delle cassiere, nei consigli dei gastronomi, nell’esposizione sapiente dei banchi ortofrutta e pescheria, nella professionalità dei nostri operatori in macelleria, nei direttori brillanti e in tutti i collaboratori che svolgono con responsabilità il proprio lavoro per far funzionare perfettamente questa catena fatta di persone ricche di autostima.Il mio grazie arrivi ad ognuno di voi come un abbraccio e sia nuova carica e nuova energia per andare avanti e fare sempre qualcosa di più e meglio. Leggendo i risultati delle vendite ho pensato a cosa fare per rendervi orgogliosi e fieri di contribuire al successo della nostra azienda.Abbiamo tante iniziative di welfare per le famiglie e con la Fondazione facciamo molte cose per chi ha più bisogno, ma non basta. Quest’anno il mio grazie mira a creare un “cerchio perfetto” che sia un segno concreto di soddisfazione da parte mia e spero anche da parte vostra. Ho deciso di premiare la vostra lealtà verso l’azienda, di gratificare il perfetto equilibrio tra diritti e doveri, lavoro e risultati. Sapete che da qualche anno la strenna natalizia non è un pandoro, ma una gift e quest’anno premio i miei preziosi collaboratori con un supporto economico importante.Ognuno di voi riceverà una gift di 200 euro e alle famiglie con 3 figli e più, la gift sarà di euro 300. Siamo una grande squadra, una grande famiglia e il mio desiderio è che tutti possiate trascorrere le imminenti festività in serenità consapevoli di poter sempre contare sulle radici e sui valori del Gruppo che io sono orgoglioso di rappresentare.AUGURI a voi, alle persone che vi vogliono bene e a cui voi volete bene. Buon cammino sempre.In risposta i collaboratori del Famila di Pozzuoli in queste ore stanno inviando una targa che premia il Presidente del Gruppo Megamark il cav. Giovanni Pomarico con questo messaggio: “Il Segreto del suo successo sta nella grandezza della sua umiltà e generosità. Grazie per aver sempre saputo rispettare e valorizzare la nostra dignità personale. Con infinita Stima Famila di Pozzuoli Natale 2022″.La targa è accompagnata da una lettera che segnaliamo: “Non c’è nave che riesca ad approdare senza il suo “Timoniere” e non c’è “Timoniere” che può navigare senza il suo “Equipaggio”. Grazie per aver reso fino ad oggi il nostro viaggio insieme a lei piacevole e significativo. Grazie per averci trasmesso attraverso il suo esempio il piacere di appartenere a questa “FAMIGLIA”. Buon Natale. - (PRIMAPRESS)