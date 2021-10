I Lions per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Napoli

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Ieri nel salone delle colonne del complesso della Ss Annunziata di Napoli si è tenuto un incontro di conoscenza e approfondimento sull'archivio storico del complesso, uno scrigno contenente informazioni di 702 anni della storia di Napoli. All'incontro cui hanno preso parte i vertici dei Lions ha partecipato un folto ed attento pubblico che ha seguito con interesse i numerosi interventi che hanno evidenziato l'importanza storica ed artistico culturale dell’Annunziata. Di particolare interesse l'intervento della Lio Prof.Ssa Maria Albrizio, coordinatrice del comitato per il service distrettuale Lions che si occupa della rivalorizzazione della Ss Annunziata di Napoli. La professoressa ha posto in evidenza l'impegno dei Lions che recentemente ha portato agli antichi splendori le sale della ruota degli esposti, per chi non lo sapesse, ruota che nel corso dei secoli ha consentito a molte ragazze madri di lasciare i propri nascituri all'interno della annunziata, evitando loro morte sicura. Proseguendo nella loro opera di rivalorizzazione della Real casa dell’Annunziata, i Lions hanno donato all'archivio uno scanner e numerosi raccoglitori occorrenti per il riordino dell'archivio dalla cui cura e studio potrebbero giungere interessanti notizie circa 700 anni della storia della città di Napoli. - (PRIMAPRESS)