Francesca Curti Giardina e il tour di presentazione per Sirena senza voce arriva al Clubino

Francesca Curti Giardina

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Francesca Curti Giardina, già a guardarla, ancor prima di ascoltarla, sembra appena uscita da uno di quei quadri dei maestri dell'Ottocento napoletano. Coloro, per intenderci, che con la loro maestria pittorica non esitarono a mettere a disposizione il personale estro per le partiture di successo di quei tempi e per i libri di poeti e verseggiatori come Di Giacomo e Russo. Da qui ad affermare che la giovane interprete canora rappresenta una viva espressione di quella Napoli dorata delle immortali canzoni, il passo è davvero breve. Interprete verace e passionale pronta a raggiungere un'identità musicale capace di portarla lontano, in questi giorni, Francesca Curti Giardina, è sempre più alla ribalta con il suo nuovo lavoro discografico “Sirena senza Voce”. Un singolo prodotto dalla “Sud in Sound” che vede la popolare cantante all'opera con un brano creato insieme ad Aniello Misto e Gennaro Franco. Una profonda elaborazione musicale al servizio di un brano che racconta l'anima dell'artista. Una canzone che continua a tenere alto l'interesse degli amanti del genere e che martedì pomeriggio 15 novembre, in seno al lungo tour di presentazione, arriverà pure al Clubino di via Luca Giordano alla presenza di tanti amici artisti e critici musicali. Il tutto per narrare e cantare la storia di una sirena che ha imparato a scegliere la vita che desidera. - (PRIMAPRESS)