Festa di Compleanno al Teatro Posillipo per gli Eventi Méditerranée

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Grande festa di compleanno al “Teatro Posillipo” per l'organizzazione degli “Eventi Méditerranée”. Voluta dal “Re” della Notte e "Principe" di Ibiza, Lello Basile e dall'altro regnante della Napoli by night, Pasquale Coppola (nella foto insieme con Valentino Voice) a prendere vita nella grande struttura posillipina, nei giorni scorsi, è stata una serata ricca di musica, di fascino e di eccezionali ospiti. E così tra un gruppo di danza brasiliano, le musiche del dj Dario Guida e Kekko Boccia, le canzoni live di Maurizio Filisdeo e la conduzione di Valentino Voice, la festa di compleanno voluta dal duo Basile- Coppola è andata avanti fino all'alba nel segno della spensieratezza e dell'allegria. Tanti gli ospiti pronti a fare da testimonial per un evento di cui si parlerà a lungo e moltissime le presenze di una Napoli imprenditoriale e professionale che guarda al futuro. Tant'è che a sfilare in passerella dopo il taglio del nastro inaugurale e una gustosa cena di gala, sono stati, tra gli altri, Angela Mazzagatti, Paola Romano, Sonia Petruzzo, Enzo Perrella, Luca Russo e Carmen Neutro. Ancora a dare manforte all'evento, anche altri tantissimi ospiti tra cui Rossella Giaquinto, Cristina Civero, Iolanda Perillo e Mariano Vinacci. Travolti dalle note dei due dj Dario e Kekko, dalle canzoni senza tempo di Filisdeo, dalle battute a raffica dello showman Valentino e dal ritmo brasileiro del corpo di ballo, tutti i partecipanti alla festa firmata “Méditerranée” hanno ancora una volta potuto godere della ventata di energia prodotta dagli organizzatori Basile e Coppola, sempre in prima linea per una Napoli festaiola d'eccellenza, e di un momento di divertimento ricco di magia ed eleganza. - (PRIMAPRESS)