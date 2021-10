Ecco i vincitori della decima edizione del Premio letterario Amici di Tuoro, Memorial Ernesto Covino

(PRIMAPRESS) - AVELLINO - Ecco i vincitori la decima edizione del Premio letterario Amici di Tuoro - dedicato alla memoria del compianto Ernesto Covino, insigne educatore e direttore didattico.Sezione Posizione Nome Titolo dell’operaPoesia Primo classificato Gennaro Iannuzzi I colori del doloreVernacolo Primo Classificato Mario Vastarella L’arca ‘e NoèPoesia a tema Primo Classificato Stefano Peressini CanzoneNarrativa Primo Classificato Gabriele Andreani Gli inquilini del mondoPoesia Secondo Classificato Luigi Abbro Lacrime e foglieVernacolo Secondo Classificato Andrea Sbarra Paura a KabulPoesia a tema Secondo Classificato Giovanni Monopoli e verrà la notteNarrativa Secondo Classificato Lucia Volpi Il figlio del custode del cimiteroPoesia Terzo Classificato Massimo De Mellis L’insegnanteVernacolo Terzo Classificato Giuseppe Bellanca ‘n dubbiu ‘a decisioniPoesia a tema Terzo Classificato Tiberio La Rocca Oltre il ricordoNarrativa Terzo Classificato Amedeo Cappella La notte di San GiovanniPoesia Menzione d’onore Fausto Marseglia La sciaPoesia Menzione d’onore Vincenzo Galluzzi RiflessioniVernacolo Menzione d’onore Antonio De Rosa Dialogo tra Gesù e sua madre...Vernacolo Menzione d’onore Massimo De Mellis ‘O viecchioPoesia a tema Menzione d’onore Lucia Volpi L’autunno della vita Poesia a tema Menzione d’onore Francesco Fiore L’onda del tempoNarrativa Menzione d’onore Pietro Rainero Il sorriso di Nonna ElviraNarrativa Menzione d’onore Andrea Laruffa Ho perso il mio nomePremio Speciale Stilistica Sabrina Balbinetti er due novembre ricoreno li mortiPremio Speciale Ironica Paola Bianchi La notte ar cimitero...Premio Viviani Vincenzo Cerasuolo N’ata primmaveraPoesia Segnalati permerito - Carmine Montella . Il treno della vitaPoesia Segnalato per merito Olga Vozza Gaza, la guerra infinitaPoesia Segnalato per merito Maurizio Bacconi IndomitoVernacolo Segnalato per merito Alessandro Porri Tram urdima fermataVernacolo Segnalato per merito Fausto Marseglia Na sera dint’ ‘o vicoVernacolo Segnalato per merito Alfredo Scotti Notte e juornoPoesia a tema Segnalato per merito Alessandro Porri Tempus FugitNarrativa Segnalato per merito Giovanni Gentile C’era una volta una gattaNarrativa Segnalato per merito Luigi Leone www.it



Narrativa Segnalato per merito Luigi Abbro Non abitava quiLa cerimonia di premiazione si svolgerà nella sala teatrale G. Albrizio ex edificio scolastico, Piazza Giuseppe Covino, Tuoro di Roccabascerana AV – a partire dalle ore 16,30 – Seguirà un buffet - Durante la manifestazione sarà conferito al giornalista del TG 3 Campania Andrea Siano il premio speciale della presidenza, quest’anno intitolato alla memoria del Carabiniere medaglia d’argento al valor militare Giuseppe Covino, nativo di Tuoro, trucidato dai nazisti il 13 settembre del 1943 per rappresaglia, unitamente ad altri 12 commilitoni in Teverola (CE), dopo aver opposto l’8 settembre, strenua resistenza all’occupante nazista che cercava di prendere il palazzo dei telefoni di Napoli. Sarà inoltre ricordato l’amico poeta Vincenzo Moccia, che ci ha lasciati l’inverno scorso per il covid. Sempre presente ad amici di Tuoro, ci ha regalato perle di umorismo nostrano che rimarranno impresse nella nostra memoria come la sua amicizia e la simpatia. - (PRIMAPRESS)