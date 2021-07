Comunali Roccabascerana: terza lista, fatasia o realtà?

(PRIMAPRESS) - ROCCABASCERANA, Avellino In silenzio, complice anche la drammatica situazione sanitaria ed il caldo torrido di questi giorni, fervono a Roccabascerana i preparativi per le elezioni comunali di ottobre p.v. A quanto è dato sapere è certa la riproposizione del Sindaco uscente Roberto Del Grosso, a capo di una coalizione che a grandi linee dovrebbe essere la copia conforme di quella che ha guidato il paese nell'ultimo quinquennio. Pare certa anche la presentazione di una lista che fa riferimento al dinamico consigliere di opposizione Amabile Caporaso. In queste ore, vox populi dicitur che un gruppo di giovani locali, insoddisfatti dell'andamento della vita politico - amministrativa comunale, si sia riunito per individuare un loro rappresentante. La loro idea è la seguente: presentiamo una terza lista con un nostro candidato, forse perderemo le elezioni, ma avremo comunque la possibilità di inviare in consiglio comunale, seppure nelle fila dell'opposizione, un nostro rappresentante che possa far valere le nostre istanze, cercando di portare anche nella politica locale, quel rinnovamento che pare non interessare Roccabascerana. - (PRIMAPRESS)