ClosetEffe, al Vomero l’e-commerce con show-room

Federica Giorgio

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Aria nuova al Vomero in fatto di moda. Da qualche giorno, in via Florimo 10, è arrivato “ClosetEffe” l’e-commerce con show-room, guidato dalle giovani imprenditrici Federica Giorgio e Federica Milano. Una “effe” trademark scaturita dall'iniziale dei nomi delle stesse ideatrici del progetto, che è presto diventata il simbolo di un concept nuovo e lungimirante. Una vera novità basata sull’uso di uno spazio fisico sul territorio partenopeo a disposizione dei clienti, dove, grazie ad un elegante showroom, si può ammirare di persona il campionario di ciò che poi è possibile comprare con il metodo del negozio online. E sono le stesse Giorgio e Milano a presentare una nuova esperienza legata alla moda femminile rivolgendosi con la loro collezione di capi, a una fascia d'eta compresa tra i quindici e trent'anni senza dimenticare neanche chi si avvicina ai quaranta. "Un nuovo paradigma con un concetto di showroom – ha detto Federica Giorgio - che punta tutto sull’enorme progresso digitale e che permette di trasformare il negozio in un luogo dove godere di un’esperienza d’acquisto completamente diversa”. Una scommessa, quella di “ClosetEffe”. Un inedito mix di tecnologia innovativa, pronto a consentire alle potenziali clienti di godere di una “shopping experience” unica, grazie al sistema di vendita del futuro e ad uno uno showroom elegante ed esclusivo. Per tutti, in città, un nuovo concetto di business insieme a un pizzico di fresca originalità tutta partenopea. - (PRIMAPRESS)