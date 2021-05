Biagio Izzo, Paolantoni e Porfito tra divertimento e sapori tipici partenopei

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Serata scoppiettante per la Trattoria Pizzeria “Ieri, Oggi, Domani”. Tenendo fede alla sua vocazione per il mondo del cinema, della televisione e del teatro, il noto locale ha registrato la presenza di due commensali d'eccezione come Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. E sono stati proprio i due popolari personaggi che, dopo il successo di “Stasera tutto è possibile” su Rai Due, gireranno nei teatri italiani insieme allo stesso conduttore del programma Stefano De Martino con lo spettacolo-show “Che coppia noi tre”, a dare il via a una fantastica serata. Accompagnati dall'attore Mario Porfito, anch'egli pronto a offrire il suo contributo comico allo show teatrale prossimo al debutto, e dall'altro beniamino del pubblico televisivo Lucio Caizzi, i due irresistibili attori, Izzo e Paolantoni hanno dato vita a degli esilaranti siparietti. Gustando le specialità proposte dal patron Pasquale Casillo ed espressamente preparate dallo chef Antonio Castellano e dal pizzaiolo Gianni Ostetrico, la compagine di artisti ha potuto apprezzare la grande cucina di un luogo legato a doppio filo a Napoli e alle sue più antiche e genuine bontà. Con la cordialità e l'esperienza di Emanuela Coppola, pronta a fare da tramite tra cucina e tavolo, la cena all'aperto si è presto trasformata in un momento di sana convivialità fatto di sapori, vini eccellenti e benefica allegria. “Dei piatti eccezionali- hanno detto all'unisono gli attori ospiti- tutti ricchi di raffinato sapore. Grazie alla loro bontà divisa tra mare, terra e qualità, torneremo sicuramente al più presto per godere del gusto di quella Napoli che piace a noi”. - (PRIMAPRESS)