AvvocatInsieme al Nuovo Teatro Sancarluccio per presentare lista e progetti

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Grande attesa al Nuovo Teatro Sancarluccio, dove, sabato 14 gennaio alle ore 11.00, la squadra di “AvvocatInsieme-Trasparenza e Impegno” presenterà la propria lista per le elezioni legate al rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in programma dal 30 gennaio al 4 febbraio presso il nuovo Palazzo di Giustizia “A. Criscuolo”. Un appuntamento di sicuro interesse nello storico spazio di via San Pasquale a Chiaia «utile soprattutto - come hanno detto gli organizzatori- per definire “Insieme” il futuro dell’Avvocatura napoletana». Nel novero delle novità positive e propositive, si colloca la lista “AvvocatInsieme – Trasparenza e Impegno”, un progetto che ha come suoi promotori i tre consiglieri dimissionari – gli unici ad aver rassegnato le dimissioni dopo la scoperta del debito di bilancio di oltre 1.100.000,00 euro – gli avvocati Sabrina Sifo, Ilaria Imparato ed Eugenio Pappa Monteforte. E sono stati gli stessi tre legali che, a proposito del loro progetto, hanno così dichiarato. «La squadra AvvocatInsieme si muove e si muoverà sempre nella stessa direzione. Sarà sempre dalla stessa parte, dalla parte degli Avvocati, e rappresenterà un’unica parte». «Noi AvvocatInsieme -hanno ribadito ancora gli avvocati Sifo, Imparato e Pappa Monteforte- vogliamo essere rappresentanti capaci di interpretare fedelmente le volontà dei Colleghi. Tutti avvertiamo la necessità di rinnovare ed è nostra ferma intenzione dare vita ad una riforma con uno sguardo al passato, ma non a quello recente, i cui protagonisti non si sono ispirati ai principi cardine di una Istituzione: trasparenza e partecipazione. È, invece, da qui che vogliamo partire, convinti che sia giunto il momento per invertire la rotta, e per ripartire “Insieme” senza lasciare alcuno indietro». - (PRIMAPRESS)