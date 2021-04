Alla Psb di Ariano Irpino l'esame conclusivo del corso per Operatore Socio Sanitario

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Lo scorso lunedi 12 aprile si è svolto l’esame conclusivo del corso OSS, Operatore Socio Sanitario, presso la sede Psb di Ariano Irpino in provincia di Avellino. Il corso ha rappresentato il forte legame sociale della Psb srl con il territorio irpino, difatti molti dei corsisti hanno infatti potuto partecipare senza alcun costo, diversi posti sono stati infatti assegnati gratuitamente dalla PSB Srl, con l’avallo della Curia, per chi ha presentato circa due anni fa un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) al di sotto di 10.000 euro annui.

La sede PSB Srl di Ariano Irpino è stata inaugurata il 15 settembre del 2014 e, da subito, ha rappresentato un polo di sviluppo grazie alla promozione di attività concernenti le tante eccellenze locali. Due esempi su tutti. Si sono tenute due edizioni del progetto Antiche Arti e Mestieri.

Da diversi anni, la PSB è anche main sponsor della U.S.D. Vis Ariano Accadia ,la squadra locale di calcio che milita nel Girone B di Eccellenza in Campania.

E' fondamentale ricordare che la PSB Srl ha potuto conseguire questo importante successo - 18 persone formate gratuitamente - grazie all’appoggio ricevuto da Monsignor Sergio Melillo, Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia dal 2015,che ha voluto e sostenuto fortemente tale progetto.

La Psb srl non si ferma mai,è sempre in fermento riguardo a nuove attività ed alla promozione dell' impegno sociale e territoriale ,crede fortemente nelle potenzialità, umane ed economiche, racchiuse nel territorio di Ariano Irpino e continuerà a rappresentare un punto di riferimento per gli imprenditori e i lavoratori locali.