Alla corte dei Borbone, all’insegna dell’eccellenza ecco terrArdente

(PRIMAPRESS) - BACOLI (NA) - Alla corte dei Borbone: un evento di autentica eccellenza ha inaugurato nella incantevole cornice Parco Vanvitelliano del Fusaro, “terrArdente”, rassegna annuale promossa dall’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, dedicata a natura e ambiente, spettacolo, enogastronomia. A promuoverla, l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, e dedicata alla promozione delle peculiarità ed eccellenze dei Campi Flegrei, con particolare riferimento ai luoghi, ai siti archeologici, alla natura, all’ambiente e al mare, attraverso spettacoli e incontri artistici, culturali, enogastronomici selezionati con attenzione e buon gusto.

Ottime critiche e lusinghieri apprezzamenti per il primo dei tre eventi di eccellenza in calendario. Conferenza stampa di presentazione dell’edizione iniziale, nella location d’incomparabile bellezza della Casina Vanvitelliana. Hanno partecipato il presidente dell’Ente Parco, Francesco Maisto; l’assessore al Turismo e alla Cultura della Regione Campania, Felice Casucci; l’assessore Mariano Scotto di Vetta in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Bacoli; Massimo D’Antonio, responsabile amministrativo Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei; il dottor Francesco Talamo per il Parco Archeologico dei Campi Flegrei; il maestro Giovanni Borrelli con “Ensemble Barocco Accademia Reale”; Dario e Umberto Milazzo, per “Quarto Canale Flegreo”, vincitori della manifestazione d’interesse promossa dall’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei per mirate attività di divulgazione del territorio. Agli interventi istituzionali, è seguito quello del maestro Giovanni Borrelli dell’Ensemble Barocco Accademia Reale che ha illustrato il programma dell’evento musicale sulla musica Barocca del ‘700, che diventa riferimento fisso per specifici appuntamenti da realizzare nei siti dei Campi Flegrei.

Quindi, si è passati al progetto sulla realizzazione del documentario didattico e naturalistico sulle Riserve Marine Protette, che verrà completato e proiettato in anteprima entro il 10 dicembre 2021. A descriverlo nei dettagli: Dario Milazzo di Quarto Canale Flegreo.

Terminate le presentazioni alla Casina Vanvitelliana, ha avuto inizio la spettacolare serata barocca con applauditissimo concerto. Ad aggiungere fascino e atmosfera, davanti a un panorama d’incredibile bellezza, l’arrivo a bordo di un’imbarcazione settecentesca, dei figuranti in costume dell’Associazione Rievocatori Storici Fantasie d’Epoca. Dopo avere attraversato il lago Fusaro, sono giunti al piazzale dell’Ostrichina dove, sotto gli occhi della platea entusiasta, sono stati ricevuti con tutti gli onori e scortati fino ai posti riservati alla “Corte Reale”.

Sul palco, musicisti e attori dell’Ensemble Barocco Accademia Reale in “Il Canto Sublime”, direzione del maestro Borrelli. Il qualificato pubblico ha potuto godere dell’esecuzione di arie e virtuosismi di G.F. Haendel, J.A. Hasse, R. Broschi, G.B. Pergolesi, N. Porpora. L. Vinci, in omaggio al XIIX secolo. Ampi consensi per la performance artistica, con scroscianti applausi e richiesta di bis, accolta. Di seguito, sulla incantevole terrazza dell’Ostrichina, affacciata sul lago, un’interessante introduzione storica e, sempre in compagnia degli artisti, un raffinato quanto ricco e variegato convivio, curato con efficienza e precisione da Villa Riflesso, a base di variegate e squisite degustazioni flegree d’eccellenza, preparate dall’executive chef Giovanni Marotta.

Raffinatezze di mare e di terra, salate e dolci quali gustosi tributi alla cucina della Campania e in particolare alle produzioni flegree, con un tocco a parte, di fusion giappo-campano. L’attenzione dal punto di vista gastronomico, dei presenti, è andata ai deliziosi piatti a base di eccellenti prodotti autoctoni e specialità territoriali, in un trionfo di sapori vincenti, legati alle radici forti e preziose di una Terra vera e orgogliosamente Ardente di passione per le proprie radici millenarie. - (PRIMAPRESS)