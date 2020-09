All'attore Marco Palmieri il premio Ritratti di Territorio

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Prestigioso riconoscimento artistico per l'attore Marco Palmieri, che ha appena ottenuto il Premio “Ritratti di Territorio” per il teatro. Giunta alla sua settima edizione, la bella kermesse paganese organizzata dalla giornalista Nunzia Gargano, ha visto attribuire l'importante attestazione all'apprezzato artista con la seguente motivazione: “Per la forte e al tempo stesso delicata presenza scenica e l'eccellente corrispondenza con i personaggi interpretati. Per la capacità di passare dal comico al drammatico e dal classico al contemporaneo e per l'abilità di instaurare con il pubblico un rapporto emozionale ricco di esaltante energia. Interprete, ironico e profondo si mette in luce anche per lo spirito organizzativo e le sue tante iniziative artistiche in penisola sorrentina”. A ricevere il premio, per la categoria teatro, cinema e spettacolo, insieme a Palmieri, sono stati anche, con menzione speciale, il regista, attore e drammaturgo, Mimmo Borrelli e ancora Maddalena Stornaiuolo, Giuseppe Mastrocinque, Raffaele Bottone e Daniela Ioia. Nato a Castellammare di Stabia e sorrentino doc, Marco Palmieri debutta in teatro con lo spettacolo 'O Juorno 'e San Michele di Elvio Porta con la regia di Gaetano Liguori. Recita in teatro con Matilde Brandi e Diego Sanchez con “Nel blu dipinto di blu” per la regia di Claudio Insegno. Ancora, lavora con Giacomo Rizzo, Federico Salvatore, Peppe Lanzetta e il musicista Ciccio Merolla in “Pascià” al debutto nazionale al Teatro Augusteo di Napoli. Condivide la scena con Caterina De Santis, Rosario Verde, Davide Ferri, Antonello Rondi, Massimo Masiello, con lo scrittore Maurizio De Giovanni, in “Sette Vizi Napoletani” e con Gianfranco e Massimiliano Gallo in “Comicissimi Fratelli”. Lavora al fianco di Luca Argentero nella fiction “Sirene” per RaiUno, riscuote grande successo con il monologo “Capitan Uncino” scritto da Fabio Pisano (vincitore del premio Le Cantine di Pasolini), inserito nel progetto “Racconti per Ricomciare” coordinato da Giulio Baffi e Claudio Di Palma. Attivo in penisola Sorrentina con i suoi spettacoli nonchè come organizzatore e promotore di eventi culturali e rassegne, Marco Palmieri ha trasformato la sua passione in un vero e proprio lavoro. - (PRIMAPRESS)