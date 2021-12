Al Teatro Il Piccolo il "Concerto Flegreo" di Gennaro De Crescenzo

Gennaro De Crescenzo e Teresa Lucianelli

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - È per domenica 5 dicembre, l’appuntamento al “Teatro Il Piccolo” (Piazzale Vincenzo Tecchio 3 Napoli) con Gennaro De Crescenzo che presenterà il suo “Concerto Flegreo”. Si tratta di un prezioso omaggio canoro a Napoli, alla sua musica, ai suoi suoni, alle sue strade e alla sua tradizione. Tutti elementi fortemente sentiti dal noto artista, che figurano nell’album dal titolo “Musica per Napoli”, che segna il suo esordio. Le sue canzoni d’amore interpretate con intensità, hanno riscosso un ampio successo in Campania come a livello nazionale, dal Nord al Sud del Bel Paese. Chitarra classica ed acustica Mikele Buonocore, tastiere e piano Maurizio Epoca, fisarmonica Andrea Carpentieri, Percussioni e tamburi a cornice Gaetano Greco. Una serata d’eccezione in cui convivono musica e sociale. La direzione artistica è affidata a Mikele Buonocore. Tanti ospiti e tra essi, quale special guest Antonella Leardi, per l'associazione onlus “Ciro Vive”; Antonio Filippelli direttamente da Zelig e Colorado, ADEM sassofonista, Daniela Trionfante, violinista e Rayan ballerino. Presentano: Edda Cioffi e Chiara Cernicchiara. - (PRIMAPRESS)