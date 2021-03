Al Caan la presentazione dell’Associazione Imprenditori Commercio Agroalimentare Napoli

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - È fissata per domani, martedì, 30 marzo, alle ore 10,30, la presentazione dell’Associazione Imprenditori Commercio Agroalimentare Napoli. Si svolgerà al CAAN, col quale condivide intenti e impostazioni, in via Palazziello zona Lufrano, Volla.Nelle precise intenzioni dei suoi fondatori, l’AICAN annuncia di essere un punto d’incontro tra le esigenze dei settori di competenza, nata col il preciso scopo basilare di realizzare nuove sinergie con le istituzioni e tra i comparti, ovvero riunire più settori dello stesso comparto, in un unico progetto, partendo dal Centro Agro Alimentare di Napoli: grossisti dell’ortofrutta e ittica, società di servizi e logistica, con una rappresentanza di dettaglianti quali pescherie, frutterie e operatori Ho.Re.Ca, ambiti non sempre adeguatamente rappresentati, ciascuno con un esponente nel Consiglio direttivo.Primari obiettivi: costituire una linea diretta con le istituzioni, garantire nuove opportunità di crescita imprenditoriale, con affiancamento dei giovani da formare e supporto (info opportunità imprenditoriali, consulenza tecnica); promuovere progetti di marketing (valorizzazione prodotti locali, sicurezza alimentare, salubrità). Previsto un punto d’ascolto. Fondamentale è il dialogo costante con il sindaco di napoli, Luigi De Magistris e con il presidente del CAAN Carmine Giordano, soprattutto per quanti riguarda le questioni primarie: inserimento in tempi brevi del comparto nel piano vaccinale; riconoscimento del ruolo istituzionale dei principali centri di approvvigionamento quali beni primari e punti di riferimento territoriali di valenza pubblica; ripartenza delle operazioni relative alle rampe della struttura, accesso diretto dai raccordi autostradali; riapertura della stagione lavorativa del wedding e settore ho.re.ca, fortemente penalizzati dalla pandemia, attraverso soluzioni alternative “in sicurezza”; dare voce agli operatori gravati da investimenti e oneri, ma privi di entrate e ristori, colpiti da una forte crisi che si riversa su tutto l’agroalimentare e gli addetti ai lavori che fanno capi al CAAN stesso.Occhio attento e mirato alla parità di trattamento con i supermercati per i mercati rionali, frutterie è pescherie: tutela degli acquirenti, proposte di valide soluzioni alternative alle chiusure discriminanti e valutazione delle proposte da presentare alle istituzioni, individuazione di forme di controlli e misure di sicurezza nuovi, opportuni.Presidente AICAN è stata nominata Ilaria Renna, avvocato, già attiva professionalmente nel CGON.Tra i rappresentanti settoriali, molti nomi storici: Francesco Solina, imprenditoria in aree mercatali, per Ho.re.ca.; Salvatore Calce, per i lavoratori C.N.L., cooperativa servizi e logistica; Stefano Luciano, pres. Consorzio Terra Italiana e C.N.L.; Clemente Festa, commissario Ortofrutta; Gennaro Cozzolino e Fabio Maraucci, nell’Ittica; Pasquale Luciano, dettaglianti Ortofrutta; Rosa Praticò, referente esterna sindacati e comunicazioni.All’incontro, che sarà possibile seguire su: https://streamyard.com/if6qhtggyf , parteciperanno il presidente del CAAN Carmine Giordano, Amedeo D’Alessio, segretario generale FILT – CGIL; Stefano Luciano, presidente CNL. - (PRIMAPRESS)