Agorà Morelli, grande festa per i primi dieci anni

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Eccezionale ed affollato party per l’Agorà Morelli, la bella struttura di Chiaia pronta a festeggiare i suoi primi dieci anni. Per i tanti ospiti, una serata magica e un’armonia perfetta tra cibo, musica, spettacolo, con i padroni di casa Annalisa Vernetti e il marito Vincenzo Sannino, cordialissimi e sorridenti nell'accogliere i molti amici intervenuti. Ricavata dalla preziosa opera di conservazione di un’originaria grotta borbonica, grazie alla lungimirante idea dell'attuale presidente onorario della Airpark, Massimo Vernetti e da un progetto architettonico che ha coniugato ed esaltato il contrasto tra antico e moderno, l'Agorà Morelli anche per il suo decimo compleanno si è confermata come una location unica nel suo genere, dall’enorme fascino e dal forte impatto emotivo, capace di creare un’atmosfera suggestiva per dei momenti unici ed inimitabili. Il team che collabora con Annalisa Vernetti, tra cui, i responsabili della struttura Antonio Ferrigno e Roberto Melillo; il resident dj Francesco, il tecnico audio&luci, Roberto, le bravissime hostess, ed Andrea, ultimo entrato a far parte della squadra, ha dato vita ad una serata elegante e trasversale, con momenti emozionanti, come quello della lettura in termini fiabeschi della timeline dell’Agorà, sulle immagini del video che ne ripercorreva tutti i passi dalla nascita fino agli ultimi eventi, realizzato e post prodotto dall’agenzia di comunicazione Advvice. Un evento perfettamente riuscito capace di conquistare il gradimento e l’apprezzamento degli ospiti, che ha potuto beneficiare, oltre che dell’impegno e della dedizione del team interno, della professionalità di Drinx Bar Catering ed Alba Catering, preziosamente al lavoro per il buffet ed il beverage. A tutto ciò vanno poi aggiunti, l’eccezionale Show Cooking dello Chef stellato Angelo Carannante con i suoi piatti divisi tra il mare e la campagna e le note di Ernesto Dolvi al sax e Mario Paduano con i The Blue Gospel Singers. Numerose e di alto livello anche le collaborazioni esterne, tra cui i videomaker, il fotografo Marco Baldassarre, Il Make Up Artist Nicola Acella, Visivo Comunicazione, GP Entertainment, il media partner Agorà Magazine 3.0 e gli sponsor YesNapoli, Quick No Problem Parking, NaturaSì Vomero, Papa cioccolateria, KFC Pompei e Le Arcate. - (PRIMAPRESS)